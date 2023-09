Un gol dopo 31'' nella trasferta in casa del Monaco non basta a Gattuso per bagnare con la vittoria il debutto sulla panchina del Marsiglia. Rimonta da parte del Monaco, che nella ripresa fissa il punteggio sul 3-2 finale

L'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Marsiglia inizia con l'aggiornamento delle statistiche alla voce sconfitte. Finisce 3-2 in favore del Monaco, con l'allenatore italiano che vede la sua squadra soccombere nonostante esser passata in vantaggio per ben due volte nel corso del primo tempo. Decisiva la rete di Akliouche (per lui doppietta) a inizio ripresa.