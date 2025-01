La squadra di Inzaghi non sbaglia e centra l'obiettivo di chiudere tra le prime 8, volando così agli ottavi con il 4° posto. Dopo un quarto d'ora la gara è già in discesa per l'Inter: Lautaro sblocca su rigore e raddoppia col destro, nel mezzo anche l'espulsione di Mawissa per il Monaco. Il Toro si scatena anche nella ripresa e sigla la tripletta per il definitivo 3-0 che lo rende, al pari di Mazzola, il miglior marcatore nerazzurro tra Coppa Campioni e Champions

