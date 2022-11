Dopo l'inaspettata sconfitta dell'Argentina contro l'Arabia Saudita, Polonia e Messico hanno una grande opportunità nell'altra sfida odierna del girone C. La Polonia, in campo con Lewandowski unica punta e una difesa tutta "italiana", cerca riscatto dopo l'eliminazione al primo turno di quattro anni fa in Russia. Dall'altra parte, il Messico del Tata Martino si affida a Lozano con Martin centravanti e non Funes Mori. Calcio d'inizio alle 17