Rigori e polemiche: Mancini fuori contro la Corea

Le Coree non portano bene al calcio italiano. Lo sperimenta sulla sua pelle anche Roberto Mancini: l'Arabia Saudita dell'ex ct azzurro viene eliminata dalla Corea del Sud negli ottavi di finale della Coppa d'Asia in corso in Qatar. In vantaggio per tutto il secondo tempo con il gol al 46' di Radif, entrato all'intervallo, l'Arabia viene raggiunta beffardamente al 99' da Cho Gue-Sung, attaccante del Midtjylland buttato nella mischia da Klinsmann. Dopo i supplementari, la sfida viene decisa ai rigori dagli sbagli di Al Najei e Ghareeb, mentre i quattro tiratori coreani sono tutti perfetti, tra cui l'attaccante del Tottenham Son e quello del Wolverhampton Hwang Hee-chan, autore del rigore decisivo. La Corea del Sud affronterà ora l'Australia, mentre Roberto Mancini chiude in maniera deludente il suo primo torneo da Ct dell'Arabia Saudita.