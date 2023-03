Incidente particolare per Joseph Wollacott, portiere del Ghana. Durante un allenamento, in vista della sfida contro l'Angola per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, la porta posizionata a metà campo (probabilmente spinta dal vento) gli è caduta addosso. Nulla di preoccupante: è stato prontamente soccorso dallo staff medico. Guarda il video