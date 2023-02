Jurgen Klinsmann riparte dalla Corea del Sud. L'ex attaccante dell'Inter e della Sampdoria ed ex ct di Germania e Stati Uniti, è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale sudcoreana, sulla base di un progetto che dovrebbe portare alla qualificazione per la fase finale dei Mondiali 2026. Klinsmann, 58 anni e 108 presenze e 47 gol con la nazionale tedesca, con cui ha vinto i Mondiali nel 1990 in Italia, arriverà a Seul la settimana prossima e prenderà posto in panchina già per l'amichevole contro la Colombia del 24 marzo. Succede al portoghese Paulo Bento, che ha guidato la Corea del Sud alla conquista degli ottavi nell'ultimo Mondiale in Qatar (sconfitta contro il Brasile). Klinsmann ha già guidato in passato due selezioni: la Germania, con la quale ha perso in casa in semifinale del Mondiale 2006 contro l'Italia, e gli Stati Uniti (2011-16), con un ottavo di finale all'attivo nell'edizione 2014 in Brasile. Ha concluso l'ultima esperienza in panchina nell''Herta Berlino, a inizio 2020, dopo sole 10 settimane.