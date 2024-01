Esordio con gol ma senza vittoria per la Nigeria: Osimhen segna su assist di Lookman, ma la Guinea Equatoriale di Machin (Monza) strappa il pari. Nel girone A è la Costa d'Avorio padrona di casa ad essere in vetta

Osimhen segna, ma la Nigeria non vince. Il giorno dopo il successo del Napoli (ma senza di lui), arriva l'esordio nella competizione per l'attaccante classe 1998 e la Nigeria, anche dell'atalantino Lookman (suo l'assist) e del milanista Chukwueze, entrato a inizio ripresa. La Guina Equatoriale, alla sua quarta partecipazione di sempre nella coppa, sorprende le super aquile passando addirittura in vantaggio a metà primo tempo: proprio il centrocampista del Monza Machin lavora bene palla sulla sinistra servendo l'assist per il colpo piazzato di Salvador che sblocca la partita. Tempo pochi secondi, però, ed ecco il pari di Osimhen, che corregge di testa in rete un cross dalla sinistra di Lookman.