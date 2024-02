Heung-min Son è tornato in modo positivo in Premier League dopo la parentesi in Coppa d'Asia con la Corea del Sud. E' stato decisivo nella vittoria per 2-1 del Tottenham contro il Brighton di Roberto De Zerbi nell'ultimo match di Premier League disputato sabato scorso. Entrato a mezz'ora dalla fine al posto di Rodrigo Bentancur, l'attaccante degli Spurs ha firmato l'assist per il gol di Brennan Johnson in pieno recupero. Dopo la delusione in Coppa d'Asia, la stella sudcoreana si è dunque riscattata pur giocando con una vistosa fasciatura sulla mano destra. The Sun spiega che il 31enne si è infortunato la settimana scorsa, alla vigilia della sfida contro la Giordania, Son sarebbe rimasto ferito durante un litigio con alcuni compagni di squadra. La situazione sarebbe sfuggita di mano all'ora di cena. Alcuni giovani della squadra, tra cui Kang-in Lee (trequartista del PSG), avrebbero lasciato la tavolata velocemente per andare a giocare a ping-pong; un atteggiamento che non sarebbe piaciuto agli elementi più esperti, come Son (122 presenze, 44 gol), consapevole che quei momenti aiutano a rafforzare i legami all'interno di un gruppo. Infastidito, l'attaccante del Tottenham avrebbe raggiunto i suoi giovani compagni per rimproverarli del loro comportamento e in poco tempo, intorno al tavolo da ping-pong, si è creato un vero e proprio parapiglia, con tanto di colluttazione. Heung-min Son si sarebbe lussato un dito, un infortunio definito “grave” da una fonte vicina alla delegazione sudcoreana.