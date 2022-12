Francia-Marocco, le probabili formazioni: Rabiot e Upamecano in dubbio

Deschamps non dovrebbe cambiare lo schieramento della sua Francia, anche se deve valutare le condizioni di Upamecano e Rabiot, assenti nell'allenamento della vigilia per dei problemi comunque di poco conto.. Il Ct Regragui, invece, spera di recuperare Aguerd e Mazraoui. Al loro posto pronti El Yamiq e Attiat-Allah. Si gioca mercoledì alle 20 allo stadio Al Bayt IL TABELLONE DEI MONDIALI

Dopo aver coltivato il sogno, adesso il Marocco cerca l'impresa. La prima nazionale africana a qualificarsi a una semifinale dei Mondiali non intende arrestare la sua corsa. Dopo averlo già detto negli scorsi giorni Il Ct Regragui lo ha ribadio anche nella conferenza stampa di vigilia: il Marocco sta giocando per vincere il campionato del mondo. La squadra nordafricana è arrivata fino a questo punto del torneo battendo, nella fase a eliminazione diretta due delle possibili favorite per la vittoria finale, prima la Spagna e successivamente il Portogallo. Francia avvisata. La nazionale di Deschamps cerca la seconda finale in due edizioni consecutive del Mondiale per eguagliare, innanzitutto, il record dell'Italia di Pozzo. I Blues vogliono conquistare anche il secondo titolo Mondiale, cosa occorsa solo all'Italia (1934-38) e al Brasile (1958-62). Per questo Deschamps punta tutto sui titolarissimi ispirati da un Mbappé in grande forma e, soprattutto, dal bomber Giroud. Si gioca mercoledì allo stadio Al Bayt alle 20.

Francia, Upamecano e Rabiot non si allenano ma... Non vorrebbe cambiare nulla il Ct Deschamps in vista della sfida contro la sorpresa Marocco. E allla fine, molto probabilmente, non lo farà. Ma prima dovraà verificare le condizioni di due dei suoi titolarissimi, Upamecano e Rabiot, che hanno saltato l'allenamento della vigilia. Mal di gola per il primo, raffreddore per il secondo. Non proprio ostacoli insormontabili, soprattutto se si parla di una partita che tutti vorrebbero giocare come la semifinale di un Mondiale. La loro assenza dall'allenamento della vigilia, dunque, sembrerebbe più che altro una mossa precauzionale e per questo ci sentiamo di schierarli comunque nell'undici titolare. Dove a destra in difesa ci sarà ancora una volta Koundé, oramai ufficialmente preferito a Pavard, mentre in avanti il solito intoccabile quartetto composto da Dembélé, Griezmann, Mbappé e Giroud. FRANCIA (4-2-3-1), la probabile formazione: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct. Deschamps