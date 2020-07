1/13

Nuova iniziativa di Lega Serie A e Panini per celebrare la ripartenza del campionato di calcio dopo il blocco causato dalla pandemia. E' una speciale mini-collezione di figurine, intitolata “RipartiAmo” e caratterizzata nel testo dalla ‘A’ del logo di Lega Serie A, per segnare questo straordinario periodo storico che, terminato il fermo totale delle partite, ha visto finalmente le squadre tornare in campo.

Calciomercato, i giocatori in scadenza che saranno svincolati a fine stagione