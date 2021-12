Probabili formazioni Sassuolo-Lazio

Dionisi ritrova Boga che però non partirà titolare, in difesa ballottaggio Ayhan-Chiriches; tra i bianconcelesti Luis Alberto verso il forfait, in mezzo gioca Akpa Akpro. Le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

Il Sassuolo per allungare a cinque la striscia di risultati utili consecutivi in campionato (3 pareggi e 1 successo), la Lazio per dare continuità al successo esterno contro la Sampdoria. La squadra allenata da Dionisi arriva al match con 20 punti, i biancocelesti ne hanno invece cinque in più. Sassuolo-Lazio, gara valida per la 17^ giornata di Serie A, si gioca alle 18 al Mapei Stadium.

Sassuolo, torna Boga: partirà dalla panchina leggi anche Calendario Serie A, le partite della 17^ giornata Dionisi ritrova Jeremie Boga, che però non ha ancora i 90 minuti nelle gambe: per lui inizio in panchina e probabile impiego a gara in corso. Il dubbio principale per l’allenatore neroverde riguarda il difensore centrale da affiancare a Ferrari, con Ayhan in vantaggio nel ballottaggio con Chiriches; a destra c’è Toljan, sul lato opposto Rogerio. Dionisi punta ancora sul 4-3-3, con Henrique centrocampista centrale e Frattesi a Lopez ai suoi fianchi. In attacco tridente composto da Berardi, Scamacca e Raspadori.

SASSUOLO (4-3-3) La probabile formazione: Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Lopez; Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Dionisi.

Lazio, Luis Alberto verso il forfait: gioca Akpa Akpro approfondimento Napoli, Lazio e Atalanta: le probabili avversarie Oltre allo squalificato Milinkovic-Savic, Maurizio Sarri perde con ogni probabilità anche Luis Alberto, che ha saltato l’allenamento del sabato per un fastidio fisico. A centrocampo, dunque, spazio ad Akpa Akpro con Cataldi e Basic. In difesa, davanti a Strakosha, spazio a Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi e Marusic. Per quanto riguarda il tridente offensivo, Immobile e Zaccagni sono sicuri del posto, mentre Pedro è favorito nel ballottaggio con Felipe Anderson.