La Juventus riparte in campionato con un successo e con il quarto posto in classifica. Allegri si affida subito ai due neo arrivati, Vlahovic e Zakaria che ripagano la fiducia nel migliore dei modi. Al 13' Dybala mette in porta l'ex Fiorentina che supera con un pallonetto Montipò. Nella ripresa è Morata a spianare la strada a Zakaria che a tu per tu con il portiere del Verona non sbaglia e chiude la gara sul 2-0

LE PAGELLE