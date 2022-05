A distanza di dodici anni il Milan potrebbe tornare a vincere lo scudetto, ma prima servirà battere l'Atalanta per rimanere in testa alla classifica. I rossoneri sono reduci da quattro vittorie consecutive in campionato, con ben otto gol fatti e solo due subiti. L'Atalanta arriva invece da quattro risultati utili consecutivi ed è tornata in corsa per un posto in Europa, ma per continuare servirà un risultato positivo a San Siro. All'andata finì 2-3 in favore del Milan con i gol di Tonali, Calabria e Leao per i rossoneri, Pasalic e Zapata per i nerazzurri. Calcio d'inizio alle ore 18.00.