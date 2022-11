Partita senza storia all'U-Power Stadium. Già nel primo tempo i padroni di casa ipotecano la vittoria con la scatenata coppia Carlos Augusto-Dany Mota: un gol e un assist a testa. Nicola rivoluziona la sua squadra con tre cambi già all'intervallo ma non basta. I campani abbozzano una reazione nel primo quarto d'ora della ripresa, ma subiscono il tris con il rigore di Pessina al 75'. Espulso Candreva per doppia ammonizione (di cui una presa in panchina). Per i biancorossi anche due pali di Colpani e Ranocchia