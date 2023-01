Terza vittoria di fila per la squadra di Marco Baroni che ribalta la Lazio al Via del Mare. Nel primo tempo monologo dei biancocelesti che passano in vantaggio dopo un quarto d'ora con il tiro in diagonale di Immobile. Nella ripresa arriva la reazione di Lecce, rinvigorito dall'ingresso di Di Francesco che propizia i gol di Strefezza e Colombo. Per la Lazio è il secondo ko consecutivo: i biancocelesti sono stati raggiunti in classifica dalla Roma

LE PAGELLE DI LECCE-LAZIO