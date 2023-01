Lazio-Empoli, le probabili formazioni: Luis Alberto torna titolare

Sarri ripropone in campo dal 1' Luis Alberto. Nel tridente composto da Felipe Anderson e Immobile c'è ballottaggio tra Pedro e Zaccagni. Zanetti conferma Caputo al centro dell'attacco con Satriano favorito come partner e Baldanzi a sostegno. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 15 Condividi

La gara contro l'Empoli dirà se la sconfitta di Lecce ha lasciato scorie nella Lazio. La squadra di Sarri deve vincere per non permettere alla Juventus ed eventualmente al Milan di scappare all'inseguimento del Napoli. La Lazio ritrova dal primo minuto anche Luis Alberto mentre c'è sempre ballottaggio per completare il tridente accanto a Felipe Anderson e Immobile con Zaccagni e Pedro a giocarsi una maglia da titolare. D'altro canto, l'Empoli arriva a questa partita dopo il buon pareggio della Dacia Arena contro l'Udinese. Per la formazione di Zanetti si tratta della seconda trasferta consecutiva su un campo molto complicato e uscire dall'Olimpico con un risultato positivo darebbe ulteriore slancio alle velleità di salvezza dell'Empoli. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky alle 15.

Lazio, Felipe Anderson e Luis Alberto dal 1' Dopo la sconfitta di Lecce c’era apprensione per Immobile, uscito per una botta ma è stato lo stesso attaccante a dire di poter essere arruolabile per la sfida contro l’Empoli. In attacco c’è sempre il ballottaggio Zaccagni-Pedro con Sarri che al momento pare preferire l'azzurro. Torna invece dal 1’ Felipe Anderson. In difesa Hysaj è pronto a far rifiatare qualcuno ma resta in pole la linea a 4 vista al ‘Via del Mare’. In mediana invece riecco Luis Alberto. LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri