Al Penzo arriva la seconda vittoria in questo campionato per il Venezia che batte in rimonta per 3-2 l'Udinese. Dopo i gol di Lovric e di Bravo nel primo tempo, è il rigore di Pohjanpalo a suonare la scossa prima dell'intervallo. Nella ripresa, l'Udinese resta in dieci per l'espulsione di Touré e il Venezia ne approfitta con Nicolussi Caviglia e ancora con Pohjanpalo su calcio di rigore all'86'. Venezia che sale a 8 punti in classifica. Resta, invece, a quota 16 la squadra di Runjaic

LA CLASSIFICA DI SERIE A