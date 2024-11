Riscaldamento in corso all'Olimpico, nel frattempo Vincenzo Italiano ha parlato così a mezz'ora dal via: "In campionato veniamo da un buon momento, siamo venuti fuori dalla pareggite che avevamo. In Champion risultato negativo ma la prestazione mi è piaciuta e anche oggi ricercheremo quella. Non dobbiamo fare errori gratuiti, cosa che ci capita spesso ed è un dato che non mi sta piacendo. Roma in difficoltà ma sempre temibile, con Juric sono sempre partite bellissime, intense, tirate fino all'ultimo ed equilibrate. E' arrivato in corsa e non è mai facile, lavorando si può trovare la chiave e venirne fuori"