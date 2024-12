Trascinata da Dybala (doppietta e assist), la Roma ritrova il successo in campionato dopo il ko di Como. La Joya apre su rigore dopo 8’, subito dopo arriva il raddoppio di Saelemaekers con un gran tiro al volo. Parma vicino al gol con Hernani, su cui salva Svilar, poi a inizio ripresa ancora Dybala, che corregge in rete un tiro di Saelemaekers deviato da Dovbyk. Arrotonda Paredes ancora su rigore, la chiude Dovbyk servito davanti alla porta vuota da Dybala. Terza sconfitta di fila per il Parma

CLASSIFICA - PAGELLE