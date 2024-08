Partenza lanciata del Genoa in campionato che dopo il 2-2 di Marassi con l'Inter alla prima giornata, conquista i suoi primi tre punti stagionali battendo in trasferta il Monza. Match equilibrato e tattico. La svolta a fine primo tempo: Maldini segna ma il suo gol è annullato per fuorigioco di Petagna. Pinamonti sfrutta un assist di Sabelli per segnare l'1-0 che poi deciderà la gara. Nella ripresa la squadra di Nesta sfiora il pari con un tiro cross di Caprari che centra il palo

