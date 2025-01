Il Lecce vola a Parma sulle ali di Krstovic e Pierotti. I padroni di casa sbloccano il match con un rigore di potenza di Valeri, ma gli ospiti pareggiano subito con un superbo colpo di testa del centravanti in controtempo. Nella ripresa il montenegrino si trasforma in assistman per l'argentino: prima lo lancia in profondità per il vantaggio e nel recupero gli serve il pallone della vittoria. La squadra di Pecchia spreca una chance con Cancellieri all'inizio della ripresa ma nel finale non reagisce mai

