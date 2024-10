Il Torino ritrova la vittoria e si butta alle spalle il periodo negativo. La squadra di Vanoli batte 1-0 il Como e rilancia le sue ambizioni in classifica. Dopo un primo tempo avaro di occasioni, nella ripresa gli ospiti sono pericolosi soprattutto con Paz (traversa) ma anche con Dossena. Vanoli manda in campo Njie che sfrutta un grave errore difensivo per battere Audero. Nel finale Milinkovic salva su Mazzitelli

