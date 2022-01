Quinta vittoria consecutiva per il Benevento, che batte 3-1 il Monza nel recupero della 18^ giornata e aggancia il Brescia al secondo posto in classifica a -4 dalla capolista Pisa. Gli ospiti invece fermano la loro corsa dopo 10 risultati utili consecutivi (ultimo ko 3-0 a Lecce lo scorso 1 ottobre) e si trovano al quinto posto a quota 31, insieme al Lecce che però ha una partita in meno. La sfida del 'Vigorito' - con in tribuna il nuovo acquisto Forte (dal Venezia) che prenderà il posto di Lapadula prossimo alla partenza - si decide nel primo tempo. La squadra di Caserta passa in vantaggio al 7' con la rete di Roberto Insigne. Al 28' ospiti in dieci per la doppia ammonizione di Mazzitelli, poi al 37' arriva anche il rosso per D'Alessandro per fallo da ultimo uomo su Moncini. Il Benevento sfrutta la doppia superiorità numerica e al 40' con Tello trova la rete del 2-0. Nel secondo tempo al 47' il Monza riapre il match con un rigore trasformato da Valoti (fallo di mano di Tello), ma Moncini al 66' lo chiude con il definitivo 3-1. Nel prossimo turno il Benevento è atteso dalla trasferta di Ferrara contro la Spal (domenica alle 16.15), mentre il Monza cercherà il riscatto in casa contro il Perugia (domenica alle 16.15).