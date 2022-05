Dopo la sconfitta del Vigorito nella gara di andata, il Pisa prova a ribaltare la qualificazione contro il Benevento all'Arena Garibaldi. I padroni di casa possono contare sul vantaggio di classifica (3° posto nella regular season), che consentirebbe loro di qualificarsi pareggiando l'1-0 di quattro giorni fa. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD