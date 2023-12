Pasquale Marino affronta per la decima volta in partite ufficiali – da allenatore – lo Spezia: il bilancio dei 9 precedenti è di 2 successi per l’attuale allenatore biancorosso, 4 pareggi e 3 vittorie dei liguri. Marino ha allenato lo Spezia, sempre in serie B, con un bilancio finale di 15 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte in 39 panchine ufficiali nella stagione 2018/19, la sua ultima finora iniziata e completata senza esoneri e/o subentri. Da avversario, al “Picco” per lui 5 incroci ufficiali, con 2 pareggi per 0-0 e 3 sconfitte, senza che mai le sue formazioni abbiano segnato alcuna rete