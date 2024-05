Il Venezia prosegue il suo cammino verso la promozione in Serie A ed è la prima finalista dei playoff. Dopo il successo del Barbera, la squadra di Vanoli vince anche al Penzo contro il Palermo 2-1. Apre la gara un gran gol di Tessmann. Il Palermo prova a reagire ma senza creare grosse occasioni. A fine primo tempo raddoppia Candela. Nella ripresa, il Venezia gestisce, un tiro di Diakité, deviato da Svoboda, rende il punteggio meno amaro per gli ospiti. In finale ci va il Venezia