Calciomercato, tutte le trattative del 23 luglio

Ecco cosa è successo domenica

La Roma ha trovato il sostituto di Alisson: la scelta è ricaduta su Olsen. La società giallorossa, infatti, ha chiuso per il portiere del Copenaghen sulla base di 11,5 milioni di euro. Olsen potrebbe arrivare a Roma già nelle prossime ore per diventare poi a tutti gli effetti un nuovo giocatore giallorosso. Dopo aver risolto i problemi societari il nuovo Milan comincia a fare sul serio anche sul mercato. Già attivo Leonardo che ha contattato Beppe Marotta per parlare di Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino, dunque, è un obiettivo dei rossoneri oltre che del Chelsea di Sarri: le parti si aggiorneranno con il Milan che deve cedere qualche giocatore in esubero così come la Juventus deve rientrare dell'investimento CR7. Quanto al capitolo Miralem Pjanic che interessa a diversi club europei, i bianconeri lo lasceranno partire soltanto per una cifra molto vicina ai 100 milioni di euro. Tiene banco il mercato in casa Napoli e prima dell'amichevole degli uomini di Ancelotti vinta contro il Carpi, è stato Aurelio De Laurentiis a svelare alcune delle priorità degli azzurri: per il ruolo di terzino seguito Arias del Psv ma non è l'unico. Intriga l'attaccante del Valencia Rodrigo Machado, il messicano Ochoa è una possibilità per la porta. Ciciretti verso il Parma. Monchi insiste sempre per Malcolm ma l'accordo con il Bordeaux, che chiede 40 milioni, non è stato ancora trovato. Borsino terzini in casa Inter: è Vrsaljko, croato dell'Atletico, il primissimo nome di Ausilio. Darmian, Zappacosta e Henrichs gli altri profili.