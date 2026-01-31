Offerte Sky
Calciomercato 2026, news e trattative di oggi in diretta LIVE

live blog

Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. 'Calciomercato l'Originale' torna lunedì 2 febbraio per seguire l'ultimo giorno di trattative

Calciomercato, le news di oggi

Marianella su Curtis Jones: "Sorpreso sia sul mercato"

Inter su Curtis Jones: c'è l'ok del giocatore. E Frattesi...

Inter su Curtis Jones del Liverpool: contatti in corso tra le parti, col giocatore che ha già dato l'ok al club nerazzurro per trasferirsi in prestito con diritto di riscatto. Si aspetta a questo punto il via libera dei Reds. Nel caso arrivasse, l'arrivo del classe 2001 libererebbe la partenza di Davide Frattesi, su cui è forte il Nottingham Forest

Lookman al Fenerbahce si complica, il Napoli torna su Sulemana

Si complica la cessione di Lookman al Fenerbahce. Ecco che l'Atalanta potrebbe far partire Sulemana, su cui c'è anche la Roma

Torino, è fatta per l'arrivo di Marianucci

Arrivo in difesa per il Torino, che ha raggiunto l'accordo con il Napoli per il trasferimento in prestito di Luca Marianucci.

Milan-Mateta a un passo: si prova a chiudere a ore

Inter su Curtis Jones: c'è l'ok del giocatore

Dumfries piace al Liverpool, il Forest su Frattesi

Maignan, agenti nella sede del Milan per la firma

Roma, scatto per Sulemana ma dipende da...Lookman

