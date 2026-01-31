Calciomercato 2026, news e trattative di oggi in diretta LIVE
Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. 'Calciomercato l'Originale' torna lunedì 2 febbraio per seguire l'ultimo giorno di trattative
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Mateta a un passo dal Milan: ore decisive
- Intanto è atteso il rinnovo di Maignan
- Inter su Curtis Jones del Liverpool
- E i Reds chiedono informazioni per Dumfries
- Immobile lascia il Bologna: andrà al Paris FC
- Lookman-Fenerbahce si complica, il Napoli torna su Sulemana
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- Il tabellone della Serie B
Marianella su Curtis Jones: "Sorpreso sia sul mercato"
Inter su Curtis Jones: c'è l'ok del giocatore. E Frattesi...
Inter su Curtis Jones del Liverpool: contatti in corso tra le parti, col giocatore che ha già dato l'ok al club nerazzurro per trasferirsi in prestito con diritto di riscatto. Si aspetta a questo punto il via libera dei Reds. Nel caso arrivasse, l'arrivo del classe 2001 libererebbe la partenza di Davide Frattesi, su cui è forte il Nottingham Forest
Lookman al Fenerbahce si complica, il Napoli torna su Sulemana
Si complica la cessione di Lookman al Fenerbahce. Ecco che l'Atalanta potrebbe far partire Sulemana, su cui c'è anche la Roma
Torino, è fatta per l'arrivo di Marianucci
Arrivo in difesa per il Torino, che ha raggiunto l'accordo con il Napoli per il trasferimento in prestito di Luca Marianucci.