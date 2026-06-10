I calciatori che valgono 100 milioni o più: in testa ci sono Yamal e Haaland. CLASSIFICA
Sono 22 i calciatori iscritti al "Club dei 100 milioni", ovvero i giocatori che, secondo le valutazioni del portale specializzato Transfermarkt, vantano un valore di mercato a tripla cifra. A guidare la classifica ci sono Lamine Yamal e Haaland, seguiti da altri fuoriclasse del calcio mondiale. Di seguito, tutti i giocatori che valgono 100 milioni di euro o più.
- Squadra: Psg
- Valore di mercato: 100 milioni
- Squadra: Liverpool
- Valore di mercato: 100 milioni
- Squadra: Arsenal
- Valore di mercato: 100 milioni
- Squadra: Chelsea
- Valore di mercato: 100 milioni
- Squadra: Atletico Madrid
- Valore di mercato: 100 milioni
- Squadra: Bayern Monaco
- Valore di mercato: 100 milioni
- Squadra: Liverpool
- Valore di mercato: 100 milioni
- Squadra: Barcellona
- Valore di mercato: 100 milioni
- Squadra: Chelsea
- Valore di mercato: 100 milioni
- Squadra: Arsenal
- Valore di mercato: 110 milioni
- Squadra: Arsenal
- Valore di mercato: 120 milioni
- Squadra: Psg
- Valore di mercato: 120 milioni
- Squadra: Real Madrid
- Valore di mercato: 130 milioni
- Squadra: Real Madrid
- Valore di mercato: 140 milioni
- Squadra: Psg
- Valore di mercato: 140 milioni
- Squadra: Psg
- Valore di mercato: 140 milioni
- Squadra: Psg
- Valore di mercato: 140 milioni
- Squadra: Bayern Monaco
- Valore di mercato: 150 milioni
- Squadra: Barcellona
- Valore di mercato: 150 milioni
- Squadra: Real Madrid
- Valore di mercato: 180 milioni
- Squadra: Manchester City
- Valore di mercato: 200 milioni
- Squadra: Barcellona
- Valore di mercato: 200 milioni