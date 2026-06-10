 Calciatori con valore di mercato superiore ai 100 milioni di euro. Classifica | Sky Sport
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I calciatori che valgono 100 milioni o più: in testa ci sono Yamal e Haaland. CLASSIFICA

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Sono 22 i calciatori iscritti al "Club dei 100 milioni", ovvero i giocatori che, secondo le valutazioni del portale specializzato Transfermarkt, vantano un valore di mercato a tripla cifra. A guidare la classifica ci sono Lamine Yamal e Haaland, seguiti da altri fuoriclasse del calcio mondiale. Di seguito, tutti i giocatori che valgono 100 milioni di euro o più.

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