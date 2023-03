Si è alzato il sipario sul primo weekend del Mondiale 2023 di F1. Al Sakhir i piloti in conferenza, con il campione in crica Verstappen che si è detto rilassato dopo un invernp passato in famiglia e concentrato: "Una minaccia? Noi stessi". Alonso: "Noi la sorpresa? Vedremo. E la mia età non è un problema". A Sky Sport24 hanno parlato i ferraristi Leclerc e Sainz, che hanno ribadito l'obiettivo di puntare al titolo. Tutto il weekend del GP Bahrain è in diretta su Sky e in streaming su NOW

