Quartararo: "Troppa pressione". La conferenza LIVE

Secondo weekend consecutivo per il Motomondiale ad Aragon, si torna in pista al Motorland per il GP del Teruel. La settimana si apre con la conferenza piloti, in corso in questo momento. Presenti in sala stampa Joan Mir (Suzuki), Fabio Quartararo (Petronas), Maverick Vinales (Yamaha), Andrea Dovizioso (Ducati), Alex Rins (Suzuki) e Alex Marquez (Honda). Gli orari delle gare di domenica 25 ottobre: Moto3 alle 11:20, MotoGP alle 13, Moto2 alle 14:30

DOVIZIOSO: "IO E PETRUCCI NON ABBIAMO PARLATO"