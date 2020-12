Il 2020 è agli sgoccioli, sta per arrivare il momento dei 'botti di fine anno': in vista del 31 dicembre rivediamo alcuni colpi di scena dell'ultimo Mondiale. Partendo da quelle di Jerez di Marc Marquez, che non è più riuscito a rientrare in pista, scopriamo i protagonisti delle cadute del Motomondiale 2020: chi ha commesso più passi falsi?