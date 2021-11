1/30 Foto Instagram @lorenzojova

JOVANOTTI. Grande amico di Vale, il cantante è andato a far visita al 46 prima della partenza per Valencia. "Ho fatto un giro a Tavullia per salutare #thegreatest e la sua moto – scrive su Instagram, postando una foto con Valentino – l'atmosfera è quella di un inizio, più che della fine di qualcosa. Anche se domenica ci sarà da commuoversi come nei grandi bis alla fine dei concerti epici, proprio come nei concerti la musica resta nell'aria e nei cuori per sempre. E l'artista... sta già pensando alla prossima canzone. Avanti tutta doctor!".