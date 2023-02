In corso la seconda giornata di test a Sepang, condizionata dalla pioggia. In questo momento in testa c’è Martin, seguito da Oliveira e Pol Espargaró. Tutte le squadre hanno provato le carene effetto suolo, mentre l’alternativa con i diffusori è stata testata da Ducati, Yamaha, KTM e Honda (seppur con diverse dimensioni). L’unico team che non ha mai provato i diffusori è l’Aprilia, essendo gli antesignani della carena effetto suolo

TEST SEPANG, LE NOVITA' DELLA PRIMA GIORNATA