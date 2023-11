A Sepang si inizia a fare sul serio con le prove libere 1, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a partire dalle 3.45. Il venerdì del GP Malesia si concluderà poi alle 8 con le pre-qualifiche, decisive per l'accesso al Q2 del sabato. Occhi puntati sui due rivali per il titolo, Bagnaia e Martin, separati da 13 punti. Alvaro Bautista correrà nel weekend con la Ducati del team Aruba grazie a una wild card

