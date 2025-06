Al Mugello è il giorno della conferenza piloti, LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a partire dalle 16. Parleranno il leader del Mondiale Marc Marquez e Pecco Bagnaia, vincitore qui nelle ultime tre edizioni, insieme con Marco Bezzecchi e Pedro Acosta. Ancora out gli infortunati Jorge Martin e Luca Marini, torna Ogura. Venerdì si parte: Libere dalle 10.45 e Pre-qualifiche alle 15

VR46, LIVREA SPECIALE ISPIRATA ALL'ALBUM DI CREMONINI. FOTO