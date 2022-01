15/20

2 GIUGNO: NBA FINALS - Giannis per il back-to-back, LeBron per il quinto anello della carriera, Steph per tornare a dominare con gli Warriors. E' una stagione indecifrabile quella in corso nella NBA, falcidiata dal Covid ma non per questo meno spettacolare. Appuntamento a giugno, ovviamente su Sky Sport, per le NBA Finals

