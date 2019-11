8/25

Grande protagonista della stagione del Flamengo (31 gol in 38 partite) e vero e proprio ero della finale Gabriel Barbosa, che con una doppietta in un minuto tra l'89' e il 90' ribalta il River Plate e consegna la coppa ai rossoneri. L'ex interista è stato grande protagonista anche della parata-festa della squadra a Rio de Janeiro, rigorosamente a torso nudo in mezzo ai compagni sul pullman

Gabigol decide la finale di Libertadores