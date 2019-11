Il "tocco" di Gabigol, Flamengo spezza la maledizione?

Qualcosa di curioso è avvenuto poco prima del fischio d'inizio. E' il "tocco" di Gabigol al trofeo al momento dell'ingresso in campo. Curioso perché la "regola" dice che prima di giocare una finale non bisogna mai toccare la coppa. Quella che sembra essere una vera maledizione ha infatti dei precedenti: in ordine di tempo, l'ultimo caso ci riporta alla finale di Europa League del 2018 tra Olympique Marsiglia e Atletico Madrid: Payet toccò la coppa, si infortunò e vinse l’Atletico. Ancora prima, in occasione della finale di Champions della stagione 2011/2012, anche Tymoshchuk non riuscì a resistere alla tentazione e il Chelsea la spuntò ai rigori. Gabigol, invece, ha spezzato questa maledizione. Come per lui, che nel caso di Krychowiak la sinistra alchimia non si avverò con la finale di Europa League 2014/15: successo per il Siviglia e rete del centrocampista.