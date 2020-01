1/14

L’attesa è finita, finalmente si conosce la “TOTY”, il Team Of The Year scelto da EA Sports nella modalità Ultimate Team di Fifa 20. Un “undici”, schierato con il 4-3-3, eletto tramite i voti di atleti, youtuber e giornalisti con il supporto della community di Fifa 20, e ora disponibile nei pacchetti. Tra le carte più preziose, consegnate materialmente ai giocatori stessi, c’è anche quella di Manè: proprio lui, in un tridente da sogno, ha preso il posto di Cristiano Ronaldo

