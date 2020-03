1/11 ©Getty

Lo stadio Pacaembu di San Paolo si trasformerà in un ospedale da campo. Sono già partiti i lavori per la creazione delle tensostrutture che ospiteranno circa 200 posti letto, necessari per far fronte all'emergenza coronavirus che sta colpendo duramente anche il Brasile

Brasile, stadio di San Paolo diventa un ospedale. VIDEO