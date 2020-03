1/10 ©Getty

Il coronavirus non ferma il calcio in Bielorussia: nell'ex repubblica sovietica bar e ristoranti rimangono aperti e anche il campionato va avanti. Gli stadi vengono disinfettati due volte al giorno ed è stato predisposto il controllo della temperatura ai tifosi all'entrata, ma senza limitazioni di distanza o mascherine. Per il presidente Alexander Lukashenko la pandemia è solo una "psicosi", da combattere con "vodka e sauna"