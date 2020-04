21/21

1) JAMES RODRIGUEZ. Percentuale realizzativa da fuori: 10.4% (17 gol con 164 tiri)



Un po' a sorpresa, il giocatore che in Europa ha segnato di più (in percentuale) da fuori area nel periodo 2006-2019 è il colombiano, l'unico a sfondare il muro del 10%. Fuori dalla top 10, invece, Cristiano Ronaldo, che come visto non associa al gran numero di tentativi (oltre 1200) un bottino di reti appropriato