Qual è il rapporto di allenatori stranieri rispetto al totale in Serie A? Esattamente del 20%. Sono 4, infatti, i mister che arrivano dall'estero: Paulo Fonseca (Roma), Sinisa Mihajlovic (Bologna), Ivan Juric (Verona) e Diego Lopez (Brescia). I campionati con più stranieri in panchina sono quelli asiatici, mentre ce ne sono 14 che non ne hanno neanche uno. E ora passiamo alla classifica per numero di espatriati...