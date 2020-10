16/18

Una delle coppie di fratelli (gemelli) più conosciuta nel calcio mondiale. Frank e Ronald De Boer. Stessa maglia in nazionale ma non solo. Hanno vestito entrambi i colori di Ajax, Barcellona, Rangers, Al-Rayyan e Al-Shamal (in Qatar). E segnarono nella stessa partita in un Olanda-Galles 7-1 del 1996