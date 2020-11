16/16

Non si tratta dello stesso rigorista, ma il primato resta comunque ed è recente. L'8 febbraio 2020, in Vissel Kobe-Yokohama, finale di Supercoppa di Giappone decisa ai calci di rigore, ne sono stati sbagliati 9 di fila (dopo il 3-3 dei tempi regolamentari!). I primi 4 rigoristi (tra cui Iniesta) non falliscono, dal 2-2 in poi inizia lo show: senza dilungarci troppo con i nomi dei protagonisti, ecco come sono finiti: parato, palo, alto, parato, traversa, alto, parato, alto. Per la cronaca, alla fine l'ha spuntata il Vissel Kobe di Iniesta