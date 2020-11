C'era chi, come Manlio Scopigno, tecnico del Cagliari campione d'Italia, era soprannominato "allenatore filosofo". Altri, come Helenio Herrera, Liedholm, Sacchi, Zeman, Guardiola hanno rivoluzionato il calcio con nuove idee. Poi i guru della comunicazione: Mourinho e il Boskov di "rigore è quando arbitra fischia". E non tutti sanno che nell'attuale Serie A gioca un calciatore laureato in Filosofia...