USCIRE DI CASA - Non si può uscire se non per ragioni di salute, lavoro o necessità. E' possibile far visita nelle abitazioni di parenti e amici, ma sulla base di precise indicazioni: non si può essere in più di due per gli spostamenti, a meno che non ci siano figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno, tra le ore 7 e le ore 22 (poi coprifuoco fino alle 5). Sempre necessaria l'autocertificazione per gli spostamenti.