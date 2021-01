I 50 giovani da seguire nel 2021 secondo l'Uefa

24/29

JOSKO GVARDIOL (Dinamo Zagabria - in prestito dal Lipsia -, 18 anni). Non milita attualmente nei top-5 campionati, ma ci finirà presto visto che il Lipsia lo ha acquistato la scorsa estate per 16 milioni lasciandolo in prestito in Croazia. Fisico possente, si fa notare in particolare per la sua straordinaria capacità di recupero in allungo e la possibilità di impostare l'azione da dietro. Quest'anno, in Europa League, ha trovato anche il suo primo gol da professionista a livello continentale