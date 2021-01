4/11 Instagram @unai_bilbao

Per fortuna, il difensore se la cava "soltanto" con dei punti di sutura e la prende con ironia: "Se questi punti fossero buoni per la classifica", scrive sul suo account Instagram. Ringraziando per i tanti messaggi di affetto ricevuti in queste ore (la partita si è giocata venerdì sera).